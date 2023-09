Fahndung: Unbekannter beraubte wehrlose Frau bei Wiener Busstation

Bereits Ende Mai wurde ein Frau Opfer eines Handtaschen-Raubes in Wien-Favoriten. Der mutmaßliche Täter konnte bislang nicht gefasst werden, nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 27. Mai 2023 gegen 19.45 Uhr, einer 54-jährigen Frau, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollator angewiesen ist, beim Aussteigen aus dem Bus der Linie 69A in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten geholfen und anschließend Geld gefordert zu haben.