Fahndung: Trio schlug Wiener am Bahnhof Strasshof nieder

Ende Juni wurde eine 34-jähriger Wiener am Bahnhof Strasshof von drei Unbekannten schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern

Ein 34-Jähriger aus Wien-Floridsdorf stieg am 24. Juni 2019 gegen 23:12 Uhr am Bahnhof Strasshof an der Nordbahn aus dem Zug aus und dürfte am Bahnsteig von bislang unbekannte Männern über die Stiegen gestoßen und dabei von drei mutmaßlichen Tätern mit Fäusten geschlagen worden sein.