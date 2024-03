Fahndung nach Überfall auf Trafik in Wien-Brigittenau

Nach einem Überfall auf eine Trafik in der Romanogasse in Wien-Brigittenau sucht die Wiener Polizei die flüchtigen Täter.

Mit einer Pistole und einem Messer ausgestattet und ihr Gesicht verhüllend, stürmten am Donnerstag, um etwa 18:15 Uhr, zwei bisher nicht identifizierte Personen in eine Trafik in der Romanogasse in Wien-Brigittenau.