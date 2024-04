Fahndung nach Raubüberfall in Wien-Simmering: Polizei jagt Mann mit Narbengesicht

Bereits Mitte Dezember 2023 kam es in Wien-Simmering zu einem Raubüberfall. Die Polizei veröffentlichte nun Fahndungsfotos und bittet um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Ein bislang unbekannter Täter raubte am 17. Dezember 2023 in der Geiereckstraße in Wien-Simmering einem Mann mit Gewalt sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse. Das Opfer wurde bei dem Raubüberfall von einem bereits ausgeforschten Tatverdächtigen festgehalten, während der nun Gesuchte dessen Kleidung durchsuchte und die genannten Gegenstände an sich nahm.