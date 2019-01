Fahndung nach Raub in Wien 15: Wer kennt diese Männer?

Im September kam es in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Raub. Die Polizei hofft nun durch die Veröffentlichung von Lichbildern der mutmaßlichen Täter auf sachdienliche Hinweise.

Am 10. September 2018 kam es in der Schweglerstraße 48 gegen 0.30 Uhr zu dem Vorfall. Drei unbekannte Täter – laut derzeitigem Ermittlungsstand russischer oder tschetschenischer Herkunft – sprachen einen 25-jährigen Mann an und fragten ihn nach einer Zigarette. Im nächsten Moment drückten sie ihr Opfer gegen eine Wand und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Handy und Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit der Beute.