Fahndung nach Einbruch in Wiener Firma: Bargeld und Elektronik gestohlen

Nach dem Einbruch in ein Firmengebäude in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus fahndet die Polizei derzeit nach diesem Mann.

Bereits am 31. Mai 2019 kam es gegen 09.24 Uhr zu dem Einbruch in einem Firmengebäude in der Schweglerstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Dabei wurden größere Bargeldbeträge sowie zwei Tablets und ein Camcorder gestohlen.