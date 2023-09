Fahndung nach brutaler Prügelattacke in Wiener S-Bahn

Bereits Ende Juni kam es in einer S-Bahn in Wien zu einer brutalen Attacke auf einen 27-jährigen Fahrgast. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 28. Juni gegen 8.45 Uhr einem 27-jährigen Mann in einer Schnellbahn in Wien zweimal wuchtig mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn dadurch verletzt zu haben.