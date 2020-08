Fahndung: Gerhard-Richter-Kunstwerk auf Weg in Wiener Galerie verschwunden

Auf dem Weg von Purkersdorf im Bezirk Sankt-Pölten-Land in Niederösterreich in eine Galerie in Wien-Wieden ist ein Offsetdruck des deutschen Künstlers Gerhard Richter verschwunden. Am 26. Juli hatte eine Angestellte der Galerie Anzeige wegen Diebstahls erstattet, berichtete der Wiener Polizeisprecher Markus Dittrich. Das Bundeskriminalamt (BK) schrieb das Kunstwerk am Montag zur Fahndung aus.

Insgesamt sollten 22 Kunstwerke in der Galerie ankommen, das Werk mit dem Titel "Übersicht" von 1998 fehlte jedoch. Der Offsetdruck auf Büttenpapier misst 82,5 mal 68,2 Zentimeter und ist signiert, datiert und nummeriert (77/100). Der Wert wurde von den Ermittlern im mittleren vierstelligen Euro-Bereich angegeben.

Verschwundenes Kunstwerk: Zahlreiche Personenbefragungen

Der Tatzeitraum ließ sich mit 13. Juli bis 16. Juli eingrenzen. Laut Dittrich müssen zahlreiche Personen befragt werden. "Derzeit werden sukzessive alle einvernommen, die in diesem Zeitraum Zugang zu dem Gemälde hatten", betonte der Polizeisprecher.

Richter wurde 1932 in Dresden geboren. Erst Mitte Juli brachte ein Gemälde des deutschen Künstlers bei einer Versteigerung in München 2,6 Millionen Euro ein.