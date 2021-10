Fahndung nach Raub in Wien: Polizeihund "Rony" erschnüffelte Verdächtigen

Gegen 21.30 Uhr wurden Beamte der Stadtpolizeikommanden Döbling und Ottakring wegen eines flüchtenden Tatverdächtigen nach Straßenraub auf der Ladenburghöhe in Wien-Währing alarmiert.

Fahndung nach Räuber mit Diensthundeeinheit

Die Jugendlichen gaben weiters an, dass sie schon einmal, am Tag zuvor, von dem Tatverdächtigen mit einem Messer beraubt worden seinen. Auch hier sei der Raub nicht angezeigt worden, so Polizeisprecher Verhnjak. Im Zuge der Sofortfahndung bei der die Polizei auch von der Polizeidiensthundeeinheit unterstützt wurde, wurde der mutmaßliche Täter in einer Kleingartensiedlung entdeckt und festgenommen. Es handelte sich um einen 17-jährigen Österreicher. Er war geständig und verriet den Einsatzkräften, dass er das Diebesgut sowie die Tatwaffe in ein Waldstück geworfen hätte. Polizeidiensthund "Rony" erschnüffelte die Gegenstände.