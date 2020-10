Fabisch: Josefstadt wird grün und soll aus "Dornröschenschlaf" geholt werden

Die Josefstadt wechselt nach der Wien-Wahl den Bezirksvrosteher: Statt der ÖVP sind nun die Grünen am Ruder. Der künftige Bezirksvorsteher Martin Fabisch stellte sich am Freitag der Öffentlichkeit vor. Inhaltlich gab es noch nicht allzu viel zu berichten.

Der achte Bezirk soll unter grüner Vorherrschaft jedenfalls aus dem "Dornröschenschlaf" geholt werden, versprach der designierte Chef in einer Pressekonferenz.

Grünanteil soll in Wien-Josefstadt "massic" erhöht werden

Man wolle die Lebensqualität in der Josefstadt verbessert - etwa durch Investitionen in den öffentlichen Raum. Fabisch will den Baumbestand im - laut eigenen Angaben - Bezirk mit dem geringsten Grünanteil "massiv" erhöhen. Außerdem soll die Josefstädter Straße zwischen Lange Gasse und Palais Strozzi zur Begegnungszone und damit ein zentrales Wahlkampfversprechen der Bezirks-Ökos umgesetzt werden.