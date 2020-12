Extinction Rebellion blockierte Wiener Opernring

Aktivisten der Gruppierung Extinction Rebellion blockierten heute den Opernring in Wien und beschmierten die Türen der OMV in der Trabrennstraße.

Aktivisten der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion haben in der Nacht auf Freitag die Eingangstüren der OMV in der Trabrennstraße in Wien sowie in Gänserndorf als auch bei Borealis in Linz die Eingangstüren und Fensterfronten mit Anti Frack Slogans, dem XR Logo und blutigen Händen beschmiert. Am Abend blockierten sie dann laut Polizei eine Spur des Ringes vor der Oper.