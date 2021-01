Exporte wegen Coronakrise eingebrochen - außer in Wien

Die Coronakrise hat die Exporte in allen Bundesländer mit Ausnahme von Wien einbrechen lassen. Oberösterreich blieb trotz des Rückgangs Exportbundesland Nummer eins.

Besonders hoch war das Minus im ersten Halbjahr 2020 in den exportstarken Bundesländern. Oberösterreich blieb trotz des Rückgangs Exportbundesland Nummer eins. Österreichs Ausfuhren beliefen sich auf insgesamt 68,51 Mrd. Euro. Über ein Viertel - 17,2 Mrd. Euro - entfiel auf OÖ. Mit Abstand folgten die Steiermark und Wien mit je 10 Mrd. Euro, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Kräftige Export-Rückgänge wegen Corona-Krise, Plus nur in Wien

"Fast alle österreichischen Bundesländer mussten aufgrund der COVID-19-Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2020 kräftige Rückgänge im Außenhandel hinnehmen. Besonders deutlich brachen die Exporte in der Steiermark mit -21,9 Prozent, in Niederösterreich mit -14,5 Prozent und in Oberösterreich mit -13,9 Prozent ein, wo der Außenhandel stark von Fahrzeug- und Maschinenbau geprägt ist. Lediglich Wien konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit +0,5 Prozent ein leichtes Exportplus verbuchen, dort machten pharmazeutische Erzeugnisse den größten Anteil der Exporte aus", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.