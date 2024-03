Explosiver Abend: Zigarettenautomaten in Wien-Liesing gesprengt

Innerhalb einer Stunde wurden in Wien-Liesing am Sonntagabend gleich zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei ermittelt.

Ein Zeuge hörte am 17. März gegen 21.20 Uhr aus seiner Wohnung in Wien-Liesing einen lauten Knall auf der Straße. Danach beobachtete er zwei Männer, wie diese von einem an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten in Richtung U-Bahn-Station Alterlaa wegliefen. Laut Polizei dürften die bislang unbekannten Täter versucht haben, den Automaten mit einem Böller aufzusprengen, was ihnen jedoch nicht gelang.