Explosion in Wien-Favoriten: Wohnung fing Feuer

Am späten Montagabend musste die Berufsfeuerwehr Wien ein Wohnhaus in Wien-Favoriten nach einer Explosion evakuieren. Das Feuer wurde schnell gelöscht, ein Mann wurde verletzt.

Der Inhaber einer Wohnung in einem 7-stöckigen Wohnhaus in der Herzgasse in Wien-Favoriten wurde bei einer Explosion und dem darauf folgenden Wohnungsbrand verletzt. Zahlreichen Bewohnern war der Fluchtweg durch das stark verrauchte Stiegenhaus versperrt. Die Berufsfeuerwehr Wien rief Alarmstufe 2 aus.