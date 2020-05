Expertin: Stoffmasken entsprechen chirurgischem Mund-Nasen-Schutz

Was Menschen derzeit zur Corona-Prävention an wiederverwendbaren Stoffmasken tragen, hat offenbar einen relativ guten Effekt. Das erklärte die Innsbrucker Hygienikerin und Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl.

Schutzmasken gegen Infektionskrankheiten sind in der westlichen Welt erst mit Covid-19 ein Thema geworden. Hygienikerin und Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl äußerte sich dazu in einer Online-Ärztefortbildung am Mittwoch.