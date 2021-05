Expertenrunde will Karl-Lueger-Denkmal stürzen

Die #aufstehn-Kommission will die Karl-Lueger-Statue in Wien von ihrem Sockel holen und fordert zudem eine Umbenennung und Neugestaltung des Platzes. Die Stadt Wien hat einen "Round Table" angekündigt.

Expertenkommission soll Karl-Lueger-Problem lösen

Lueger war bekennender Antisemit

"Das Ehrendenkmal eines bekennenden Antisemiten kann so sicher nicht stehen bleiben", fasste Kampagnenleiterin Jasmin Chalendi das Ergebnis in einer Pressekonferenz zusammen. Insofern müsse das Denkmal seinen "Ehrencharakter" verlieren und die Figur Luegers jedenfalls von ihrem mächtigen Sockel geholt werden. Ob die Bronzestatue generell vom Platz entfernt und etwa in einem Museum landen oder beispielsweise an Ort und Stelle durch eine künstlerische Überformung eine neue Sichtweise erfahren soll, ließ sie auf Nachfrage offen. Da gebe es in der Expertenrunde durchaus unterschiedlichen Auffassungen, räumte Chalendi ein.