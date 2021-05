Expertenrunde: Wien hat neuen "Integrationsrat"

Zehn Fachleute aus dem Migrationsbereich sollen der Stadtpolitik künftig beratend zur Seite stehen. Der "Integrationsrat" soll so zu einer lösungsorientierten Politik führen.

Im Wiener Rathaus ist am Freitag das neu ins Leben gerufene Expertengremium "Wiener Integrationsrat" - kurz "W.I.R." - präsentiert worden. Dieses soll der Stadtpolitik im Bereich Migration, Integration und Diversität beratend zur Seite stehen, wie der zuständige Stadtrat, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), ausführte. Die aus zehn Fachleuten bestehende Einrichtung soll durchaus auch Handlungsempfehlungen aufzeigen, betonte er.

Experten sollen beim Thema Integration beraten

"Wien ist eine weltoffene und vielfältige Stadt", zeigte sich der Ressortchef überzeugt. Eine Stadt ohne Vielfalt, so gab er zu bedenken, wäre einfältig. Integration sei aber zugleich auch eine Herausforderung. Das Ziel sei für ihn in diesem Zusammenhang eine vernunft- und lösungsorientierte Politik. Er halte nichts davon, im Bereich Integration nur auf das Trennende zu fokussieren. "Mein integrationspolitischer Ansatz ist nicht das Schielen nach der nächsten Schlagzeile." Dies würden in der Republik ohnehin viele machen, befand Wiederkehr.