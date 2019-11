Experten-Tipps: Mit E-Bike und Fahrrad sicher durch den Winter

Um mit dem Fahrrad oder E-Bike sicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen, sollte man nicht nur auf die richtige Beleuchtung achten.

Radfahren im Winter: So kommen Sie gut durch die dunkle Jahreszeit

Fahrräder und E-Bikes müssen mit einem hellen weiß oder hellgelb leuchtenden, fest vorne am Rad angebrachten Scheinwerfer ausgestattet sein, der die Fahrbahn mit ruhendem Licht beleuchtet. Hinten ist ein rotes Rücklicht vorgeschrieben, welches auch blinken darf und auch am Rucksack angebracht sein kann. Die Beleuchtung darf bei Tageslicht und guter Sicht jedoch entfallen. Fahrräder und E-Bikes müssen zudem mit Reflektoren ausgerüstet sein: vorne weiß, hinten rot, an den Pedalen nach vorne und hinten gerichtete Reflektoren, an den Rädern Katzenaugen oder alternativ Reifen mit reflektierenden Umrandungen.