Richtige Beleuchtung für Rad und Roller: Experten-Tipps

Da es im Herbst zeitiger dunkel wird, ist es für Rad- und Rollerfahrer besonders wichtig, für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar zu sein. Ein ÖAMTC-Experte klärt auf.

Im Jahresschnitt ereigneten sich 2018 rund 15 Prozent der Unfälle mit Fahrrad, E-Bike und E-Tretroller bei Dämmerung und Dunkelheit – in den "dunklen" Monaten Jänner und Februar sowie November und Dezember stieg der Anteil jedoch auf rund 45 Prozent an. Damit geschah in diesen Monaten fast jeder zweite Rad-/Rollerunfall bei Dämmerung und Dunkelheit (Quelle: Statistik Austria) – ein Grund dafür ist auch der in die dunklen Stunden "verlagerte" Berufsverkehr.