Experten sollen Wahlkampfkosten der Parteien überwachen

Da die ÖVP, SPÖ und FPÖ die Wahlkampfkostengrenze bei der NR-Wahl im Jahr 2017 überschritten haben, sollen dieses Mal Experten die Ausgaben im Blick behalten.

Für die Nationalratswahl am 29. September ist erstmals ein begleitendes Kostenmonitoring vorgesehen. Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzerlamt hat sich dafür nun auf die Suche nach Sachverständigen gemacht. Deren Gutachten sollen bis spätestens Ende März 2020 Auskunft darüber geben, ob die Parteien die Wahlkampfkosten eingehalten haben oder nicht.

Parteien-Senat sucht Experten für Wahlkampfkosten-Schätzung

Laut Gesetz dürfen die Parteien in den letzten 82 Tagen vor der Wahl maximal sieben Millionen Euro in den Wahlkampf stecken. Die offizielle Abrechnung liegt in der Regel aber erst bis zu zwei Jahre nach der Wahl vor, mit den Rechenschaftsberichten der Parteien. Die nun vorgesehenen Gutachten sollen etwas früher veröffentlicht werden, nämlich ein halbes Jahr nach der Wahl.