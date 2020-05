Experten sehen Tourismus noch bis 2021 in der Krise

Die Corona-Krise dürfte sich für den Tourismus nach Ansicht von Experten noch hinziehen. Die Grenzöffnung zu Deutschland macht der Branche jedenfalls Hoffnung.

Einer Umfrage des Innsbrucker Institute of Brand Management zufolge glauben 80 Prozent von 100 befragten Tourismusexperten, dass die Krise bis Sommer 2021 dauern wird. Ein Ende bis zum Beginn der heurigen Sommersaison halten nur 12 Prozent für möglich, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Instituts.