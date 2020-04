Experten meinen: Zweite Infektionswelle schwer erkennbar

Die Verbreitung des Covid-19 wurde von Wissenschaftern untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass eine zweite Infektionswelle nicht sofort erkennbar sein könnte.

Verschiedene Phasen der Erkrankung wurden untersucht

Die Modellrechnungen sind eine gemeinschaftliche Arbeit von Simulationsexperten von der Technischen Universität (TU) Wien und vom TU Wien-Spin-off dwh um Niki Popper, sowie Kollegen von der Medizinischen Universität Wien, dem Complexity Science Hub Vienna (CSH) und der Gesundheit Österreich GmbH, die sich zu einem "COVID Prognose Konsortium" zusammengetan haben. Anhand der etwa durch neue Erkenntnisse zur Dunkelziffer ergänzten Daten schauten die Forscher nun einige Wochen zurück, heißt es am Montag in einer Aussendung der TU Wien.

Große Unterschiede in Bezug auf Peak festgestellt

Unter dieser Annahme kamen große Unterschiede zutage. Während nämlich die Anzahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Österreich bekanntlich Anfang April ihren Höhepunkt ("Peak") erreichte, war es den Experten zufolge bei den asymptomatischen Verläufen schon deutlich früher so weit: In dem Modell wurde in dieser Gruppe der Peak bereits um den 21. März erreicht. Die Simulationen würden also zeigen, "dass wir den Höhepunkt der Krankheitszahlen der vergangenen Welle schon länger hinter uns haben, als die offiziellen Zahlen zeigen", so Popper.