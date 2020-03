Experten: Keine Mieten bei gesperrten Geschäften?

Experten streiten momentan darüber, ob es wegen des Coronavirus eine Mietreduktion bei Geschäften geben könnte. Ausschlaggebend seinen dabei mehrere Faktoren.

Risiko von außerordentlichen Zufällen

Wenn das Mietobjekt nur teilweise wie vereinbart als Verkaufsraum nutzbar ist, müsse der Mietzins nur teilweise entrichtet werden. Allerdings müsse jeder Mieter in seinen Vertrag schauen, denn es könnte darin stehen, dass der Mieter das Risiko von außerordentlichen Zufällen wie Epidemien trägt. "Es sollte daher in jedem Einzelfall geprüft werden, ob und inwieweit Ansprüche des Mieters auf Mietzinsminderung auch tatsächlich bestehen", so Etzl.