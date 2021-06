Experten gestalten heimische Gesundheitsförderung neu

Wohin sich die Gesundheitsförderung in Österreich langfristig entwickeln soll, diskutieren ab heute 150 Organisationen sowie Experten aus den verschiedensten Bereichen im Rahmen des Schwerpunkts "Gesundheitsförderung 21+".

Die Gesundheitsförderung fristet in Österreich ein Mauerblümchen-Dasein, was dazu führt, dass die Österreicher zwar relativ lang, dabei aber oft nicht beschwerdefrei leben. Im Gesundheitsministerium will man hier mit dem Schwerpunkt "Gesundheitsförderung 21+" ansetzen. "Unser Ziel ist es, allen ein langes Leben bei guter Gesundheit zu ermöglichen", erklärte Ressortchef Wolfgang Mückstein (Grüne) im Vorfeld einer Online-Auftaktveranstaltung am Mittwoch.