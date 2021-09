Experten gegen Booster-Impfungen für alle

Während manche Länder bereits zum dritten Mal impfen, sind in anderen noch gar keine Impfungen angekommen. Das ist laut Experten ein Problem. Sie sprechen sich dafür aus, Drittimpfungen für alle auszusetzen und sich auf die Verteilung des Impfstoffes zu fokussieren.

Die Corona-Impfstoffe sind einer Studie zufolge gegen die derzeit verbreiteten Virusvarianten so wirksam, dass die breite Bevölkerung derzeit keine dritte Impfung benötigt. "Selbst angesichts der Delta-Bedrohung sind Auffrischungsimpfungen für die Allgemeinbevölkerung in diesem Stadium der Pandemie nicht angebracht", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht im Fachmagazin "The Lancet".