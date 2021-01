Experten: "Britische Virus-Variante wird die Oberhand gewinnen"

Zwar ist die britische Mutation des Coronavirus B.1.1.7 in Österreich derzeit noch nicht flächendeckend vorhanden, Experten gehen aber davon aus, dass sie spätenstens im Frühjahr die Oberhand gewinnen wird.

Die infektiöseren Mutationen des Coronavirus sind in Österreich noch nicht flächendeckend vorhanden. Das erläuterten Experten bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im Gesundheitsministerium. Die britische Variante B.1.1.7. werde sich aber auch hierzulande durchsetzen. "Wir gehen davon aus, dass sie im Februar, spätestens im März die Oberhand gewinnen wird", sagte Simulationsforscher Niki Popper. Das bedeute nun aber nicht, "dass die Welt untergeht".

Simulationsexperte erwartet weiteren Rückgang bei Infektionen

AnschobeR: "Guter Trend kein Grund für Entwarnung"

Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) berichtete von der positiven Entwicklung in Österreich. So lag etwa die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bei 115, im November verzeichnete Österreich noch 600 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner. "Dieser gute Trend ist aber kein Grund für Entwarnung, wir müssen besonders vorsichtig sein und uns besonders anstrengen", sagte Anschober. "Februar und März wird die schwierigste Phase der Pandemie überhaupt", sagte der Gesundheitsminister in Hinblick darauf, dass sich die britische Mutation B.1.1.7 in ganz Europa ausbreitet.