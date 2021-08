Experte warnt vor Libido- und Lustempfinden-Verlust nach Corona-Infektion

Langzeitfolgen nach überstandener Corona-Infektion gibt es viele - die meisten sind sehr unangenehm. Der Leiter des Wiener Wunschbaby-Instituts Feichtinger warnt davor, dass der Verlust der Libido dazugehören kann.

Kein Sex mehr durch coronabedingte Geruchsstörung?

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinns typische Beschwerden einer Corona-Infektion darstellen. Solche Symptome treten bei über 90% der COVID-Erkrankten auf und können bis zu zwei Monate andauern, wobei mehr als die Hälfte der Betroffenen ihren Geruchssinn vorübergehend komplett verliert. Was vielen dabei nicht bewusst ist: Dies kann sich unter anderem auch negativ auf das Sexualleben auswirken.

Ist der Geruchssinn coronabedingt weg, kann Libido-Verlust folgen

Abgesehen von einem mangelnden Genuss beim Essen und Kochen kann sich ein Ausfall des Geruchsempfindens besonders negativ auf das Lustempfinden auswirken, erklärt Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger, ärztlicher Leiter des Wunschbaby Institut Feichtinger in Wien-Hietzing: "Gemeinsam mit dem Tastsinn spielt der Geruchssinn eine zentrale Rolle bei der Lustempfindung und Libido. Bei Frauen scheint dies deutlich ausgeprägter zu sein als bei Männern. So wissen wir, dass das Geruchsempfinden bei Frauen auch über den weiblichen Zyklus variiert und Frauen rund um den Eisprung besonders gut Gerüche wahrnehmen."

Leiden 200.000 Menschen unter coronadedingter Lustlosigkeit?

.Durch das häufige Auftreten von Geruchsstörungen nach einer COVID Infektion häufen sich nun auch die Berichte von Menschen mit Lustlosigkeit und Libidoverlust. "Etwa 30% aller Menschen mit Geruchsstörungen berichten über einen Verlust des Lustempfindens. Bei bisher 650.000 Corona Erkrankten in Österreich könnten also eine Dunkelziffer von bis zu 200000 Menschen von Corona bedingter Lustlosigkeit betroffen sein," schätzt Priv.-Doz. Feichtinger.

Wunschbaby-Institut-Leiter: Partner nicht mehr riechen können dämpft die Lust

"Wenn der Geruch der Partnerin bzw. des Partners nicht wahrgenommen werden kann, wird diese(r) als fremd wahrgenommen, die Attraktivität lässt nach und damit das sexuelle Lustempfinden. Viele Betroffene berichten auch, dass aufgrund des fehlenden Geruchssinnes, Angst vor unangenehmen eigenen Körpergerüchen hätten, die von der Partnerin oder dem Partner gerochen werden könnten. Manche PatientInnen berichten nach einer COVID Infektion außerdem von einer Parosmie, also einer Störung des Geruchsempfindens, bei welcher normale Gerüche als unangenehm wahrgenommen werden. So kann zum Beispiel der Geruch der Partnerin bzw. des Partners plötzlich unangenehm sein," so Priv.-Doz. Feichtinger.