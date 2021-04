Exklusive Lage: Neues Test-Zentrum Am Hof in Wien

In Wien kann man sich künftig auch Am Hof gratis schnelltesten lassen. Das junge Unternehmen SMARTest führt die Tests an der Hausnummer 11 durch.

In einer der Top-Locations Wiens werden ab sofort gratis Covid-Tests durchgeführt. Das junge Unternehmen SMARTest führt diese im MedCenter Vienna mit der Adresse Am Hof 11 durch. Neben den gratis Antigen-Tests werden auch PCR-Tests (120 Euro) und Antikörper-Tests (40 Euro) durchgeführt. Diese werden von 09.00-17.00 Uhr angeboten, auch an Samstagen. Die erlesene Nachbarschaft neben Schwarzem Kameel, Louis Vuitton und Park Hyatt Hotel ist wenige Meter davon entfernt.

Der Standort ist als "Walk in-Center" und als "Appointment-Center" eingerichtet. Wenn Sie einen Termin vereinbart haben, können Sie direkt eintreten.