Ex-Vizekanzler: Impfung wird Migration verschärfen

Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger geht mit seinem ThinkTank davon aus, dass die Coronaschutzimpfung als "Magnet für Einwanderung" wirken könnte. Zudem sein die Krise nochnicht zu Ende.

Das Wiener ThinkTank ICMPD erwartet ein schwieriges neues Jahr in Sachen Migrationspolitik. Die Corona -Pandemie habe zwar Mobilität eingeschränkt, Ungleichheiten zwischen reichen und ärmeren Ländern aber verschärft. Der ungleiche Zugang zu Impfstoffen verschärfe dies weiter. Für 2021 rechne man deshalb mit neuen, stärkeren Migrationsbewegungen, sagte der Generaldirektor des Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD), Michael Spindelegger, am Dienstag.

"Magnet für Einwanderung"

"Bessere Gesundheitssysteme in Europa können zu einem Magneten für Einwanderung werden", betonte Spindelegger anlässlich der Präsentation des "Migration Outlook 2021". Dass die Corona-Impfung in der EU gratis ist, könne für Migranten aus Afrika, Lateinamerika oder Asien "sehr attraktiv" sein, weshalb man einen Anstieg irregulärer Migration erwarte, so der frühere ÖVP-Außenminister in einer Aussendung.