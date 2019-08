Ex-Skistar Walchhofer wirbt für ÖVP-Chef Kurz

Nach dem Video "Wir für Kurz" von Christiane Hörbiger, gibt es einen weiteren prominenten Unterstützer. Michael Walchhofer wirbt in einem Video für den ÖVP-Chef.

Nach dem viel diskutierten "Wir für Kurz"-Video mit Christiane Hörbiger hat die ÖVP nun einen weiteren prominenten Unterstützer präsentiert. Ex-Skistar Michael Walchhofer wirbt in einem neuen Video für den ÖVP-Chef. "Was Sebastian Kurz und seinem Team in den letzten eineinhalb Jahren in der Regierung gelungen ist: Hut ab!", sagt der ehemalige Weltmeister darin.