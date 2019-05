Ex-Ski-Queen Elisabeth Görgl ist "Dancing Star" 2019

Drei Paare tanzten am Freitagabend unter dem Motto "Großes Kino" um den begehrten "Dancing Stars"-Titel. Jubelnde Siegerin der bereits 12. Staffel der ORF-Tanzshow war dabei Elisabeth Görgl, die mit Profipartner Thomas Kraml einen Showtanz zu "Grease"-Motiven ablieferte.

Lizz Görgl holte Titel bei ORF-Tanzshow “Dancing Stars”

Im Moment des Triumphs wandte sich Görgl auch sofort an ihren Partner: “Thomas, das ist für dich. Du hast dir das so verdient!” Für sie selbst seien die vergangenen Wochen “eine coole Reise” gewesen, wie Görgl schon im Laufe der Finalsendung betonte. “Ich habe so viele Sachen gelernt.” Kraml habe ihr “eine neue Welt” gezeigt. “Mein Traum war es immer zu tanzen und auf einer Bühne zu stehen. Das habe ich hier machen dürfen.” Nicht nur das: Mit ihren Leistungen haben sich Görgl und Kraml schon früh zu Favoriten aufgeschwungen.