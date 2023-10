Ex-Schwager in OÖ erschossen: Lebenslange Haft für 38-Jährigen

Ein 38-jähriger Mann wurde am Mittwoch im Landesgericht Steyr aufgrund eines Mordvorwurfs an seinem Ex-Schwager nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Geschworenen stimmten einstimmig für schuldig im Sinne der Anklage. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Anfang März seinen Ex-Schwager in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) mit zwei Schüssen aus einer legal besessenen Pistole getötet zu haben. Der Angeklagte übernahm "die Verantwortung für den Mord".

Richterin ortete "eiskalte Hinrichtung": Berufung gegen Strafhöhe angekündigt

Die Richterin führte zur Begründung der Höchststrafe an, es habe sich um eine "eiskalte Hinrichtung" gehandelt. Solch ein Vorgehen suche "Seinesgleichen" und müsse "entsprechend streng" bestraft werden. Der Angeklagte kündigte Berufung gegen die Strafhöhe an.

In der Nacht zum 5. März fuhr der damals 37-Jährige betrunken zu seinem Ex-Schwager und klingelte an dessen Tür. Nach einem kurzen Austausch schoss der Verdächtige durch das Glaselement der Tür, betrat das Haus und gab zwei tödliche Schüsse auf das Opfer ab. Er floh mit seinem Auto nach Hause, wo er später festgenommen wurde. Als Motiv gab er an, seine Nichte und seinen Neffen, die Kinder seiner Schwester und des Opfers, abholen zu wollen.