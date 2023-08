Ex-Schwager erschossen: Mordanklage gegen Oberösterreicher erhoben

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Mordanklage gegen jenen Mann erhoben, der im März seinen früheren Schwager in Grünburg, im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf, erschossen haben soll, während dessen gesamte Familie, inklusive vier Kinder, anwesend waren.

Der inzwischen 38-Jährige wird beschuldigt, den 43-Jährigen mit vier Schüssen aus einer legal besessenen Waffe getötet zu haben. Mit einem Prozess sei frühestens im September zu rechnen, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Andreas Pechatschek einen Bericht im "Oberösterreichischen Volksblatt" am Dienstag.

Familientragödie in Kirchdorf in Oberösterreich gipfelte in Bluttat

Der Verhaftete blieb bisher bei seiner Aussage, er habe nicht gewollt, dass die zwei Kinder seiner Schwester so werden wie ihr Vater, der ein Narzisst sei. Zudem habe er den Eindruck gewonnen, Neffe und Nichte, die beim Vater lebten, würden sich zusehends von ihrer Mutter entfremden. Bei dem Mann lebte auch eine neue Lebensgefährtin und deren zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Laut psychiatrischen Gutachten soll der geständige Mann zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen sein, so Pechatschek.



APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

In der Nacht auf den 5. März fuhr der damals noch 37-Jährige alkoholisiert zu seinem Ex-Schwager und läutete an der Haustür. Dieser öffnete, schloss die Tür jedoch sofort wieder. Der Verdächtige feuerte aber dreimal in das Glaselement der Türe und kam so ins Haus. Dort soll er noch vier Schüsse auf das Opfer abgegeben haben, bevor er mit seinem Pkw nach Hause flüchtete, wo er später festgenommen wurde. Zwei der Schüsse seien tödlich gewesen und führten zur inneren Verblutung, führte der Staatsanwaltschaftssprecher weiter aus.