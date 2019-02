Ex-Partnerin in Wiener Neustadt-Land erstochen: Täter weiterhin in U-Haft

Nachdem ein 42-Jähriger am 9. Jänner seine Ex-Partnerin erstochen haben soll, bleibt er weiterhin in Untersuchungshaft.

Jener 42-Jährige, der am 9. Jänner seine ehemalige Lebensgefährtin im Bezirk Wiener Neustadt-Land erstochen haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Diese sei um zwei Monate verlängert worden, sagte Verteidiger Wolfgang Blaschitz nach der Haftprüfungsverhandlung am Montag. Am Mittwoch wird eine Tatrekonstruktion stattfinden, bestätigte er einen Bericht des “Kurier”.