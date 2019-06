Ex-OSV-Präsident Schauer verstorben

Der ehemalige Präsident des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV), Paul Schauer, ist am Montag verstorben. Er war Angeklagter in einem Betrugsprozess gegen ehemalige OSV-Verbandsfunktionäre.

Paul Schauer, ehemaliger Präsident des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV), ist am Montag im Alter von 72 Jahren gestorben. Das gab Richterin Patrizia Kobinger-Böhm am Mittwoch im Zuge des Betrugsprozesses gegen ehemalige OSV-Verbandsfunktionäre am Wiener Landesgericht bekannt. Schauer war einer der Angeklagten.