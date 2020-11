Ex-Meinl-Bank in Konkurs: Gläubiger fordern 510 Millionen Euro

Beim Konkurs der Ex-Meinl-Bank haben 382 Gläubiger bis heute Forderungen in Höhe von EUR 510,6 Millionen angemeldet. Davon wurden jedoch erst EUR 151,3 Millionen anerkannt.

Im Insolvenzverfahren der ehemaligen Meinl Bank, die nach dem Entzug der Banklizenz als Anglo Austrian AAB AG firmierte, haben 382 Gläubiger Forderungen in Höhe von 510 Mio. Euro am Handelsgericht (HG) Wien angemeldet. Das berichtete der Kreditschutzverband KSV1870 am Donnerstag. Etwa 151 Mio. Euro hat der Insolvenzverwalter als zu Recht bestehend anerkannt, die Gläubigerschützer rechnen mit weiteren Anerkenntnissen und einer langen Verfahrensdauer.