Ex-Mann lauerte 41-Jähriger in Wiener Tiefgarage auf und schlug Pkw-Scheibe ein

Ein Fall häuslicher Gewalt ereignete sich am Dienstag in Wien-Leopoldstadt. Ein 41-Jähriger lauerte dort in einer Garage seiner Ex-Frau auf, die sich aus Angst vor ihm in ihrem Auto einsperrte.

Gegen 17:15 Uhr hatte eine 30-jährige Frau den Polizeinotruf verständigt, nachdem ihr Ex-Mann, ein 41-jähriger Serbe, mit dem sie in Scheidung lebt, trotz einstweiliger Verfügung in der Garage eines Mehrparteienhauses in der Engerthstraße auf sie gewartet hatte.

Aus Angst im Pkw eingesperrt: Ex-Mann schlug Scheibe ein

Die Frau habe sich aus Angst im Fahrzeuginneren eingesperrt, woraufhin der 41-Jährige die Frontscheibe des PKWs mit zwei Steinen eingeschlagen habe. Dabei erlitt die Frau Schnittverletzungen durch die Glassplitter. Der 41-Jährige wurde in der Nähe der Tatörtlichkeit festgenommen.