Ex-Kicker Kuljic wegen Weitergabe von Kokain in Wien festgenommen

Der ehemalige Fußballer Sanel Kuljic, der schon wegen Wettbetrugs inhaftiert war, soll Kokain konsumiert und eine geringe Menge weiter gegeben haben. Er wurde in Wien verhaftet.

Das bestätigte sein Anwalt Wolfgang Blaschitz am Samstag der APA. Die Festnahme erfolgte laut Blaschitz am Freitag in der Boutique von Kuljic' schwangerer Frau im 19. Wiener Gemeindebezirk. Zuerst hatte krone.at darüber berichtet.