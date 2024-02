Ex-Freundin wochenlang gestalkt: Polizei fasst 53-Jährigen in Wien-Floridsdorf

Ein Mann wurde am Samstag festgenommen, nachdem er seine Ex-Freundin über drei Wochen lang belästigt und verfolgt hatte.

Ein 53-Jähriger kletterte am 24. Februar gegen 19.30 Uhr in Wien-Floridsdorf über einen Zaun in einen Garten, um zum Balkon seiner Ex-Freundin zu gelangen. Die 42-Jährige bemerkte den Mann und alarmierte die Polizei, anwesende Freunde des Opfers hielten ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest.