Ex-Freundin in Wien misshandelt: Verdächtiger in U-Haft

Am Mittwoch wurde U-Haft über jenen 28-Jährigen verhängt, der seine Ex-Freundin in Wien-Donaustadt schwer misshandelt haben soll. Die U-Haft ist bis zum 25. März rechtswirksam.

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Mittwoch über einen 28-jährigen Mann die U-Haft verhängt, der seine Ex-Freundin mehr als 24 Stunden in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt gefangen gehalten und schwer misshandelt haben soll. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA mit.

Wien-Donaustadt: 24-Jährige wurde stundenlang misshandelt

Die 24-Jährige trug von den Misshandlungen schwere Verletzungen davon. Sie musste intensivmedizinisch behandelt werden. Sie war am vergangenen Donnerstag von der 50-jährigen Mutter ihres Ex-Freunds unter einem Vorwand in deren Wohnung gelockt worden. Dort wurde sie vom 28-Jährigen erwartet, der sie in weiterer Folge stundenlang malträtiert haben soll. Er soll bereits in der Vergangenheit die Frau geschlagen haben und deshalb mit einem Betretungsverbot bedacht worden sein.