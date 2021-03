Ex-Freundin in Trafik angezündet: Mann stellte sich

Nach dem schrecklichen Vorfall in Wien-Alsergrund, bei dem eine Frau mit Flüssigkeit übergossen und angezündet wurde, veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto. Der Mann stellte sich am Abend.

Der 47-jährige Österreicher kam zu Mittag in die Trafik seiner Ex-Partnerin und soll sie mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Das 35-jährige Opfer wurde schwer verletzt. Danach flüchtete der Mann aus dem Geschäft in der Nussdorfer Straße. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und veröffentlichte am Nachmittag ein Fahndungsfoto.