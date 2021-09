Ex-Freundin bedroht: Festnahme vor Schule des gemeinsamen Kindes in Wien

Trotz einstweiliger Verfügung soll ein 39-jähriger Mann weiterhin Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufgenommen und sie auch mehrmals bedroht haben. Die Handschellen klickten vor der Schule des gemeinsamen Kindes.

In Wien-Fünfhaus soll ein 39-jähriger türkischer Staatsangehöriger trotz einer einstweiligen Verfügung Kontakt zu seiner 39-jährigen Ex-Freundin aufgenommen und sie dabei zweimal gefährlich bedroht haben, wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.