Ex-Freund terrorisierte Frau in Wien-Favoriten: Festnahme

Ein 37-Jähriger terrorisierte in den letzten Tagen seine Ex-Freundin in Wien-Favoriten, obwohl bereits eine einstweilige Verfügung gegen den Mann bestand. Er wurde festgenommen.

Ex-Freund terrorisierte Frau

Am Montag kontaktierte die Frau die Polizei erneut und gab an, ihr Ex-Freund stehe auf einer öffentlichen Grünfläche vor ihrem Wohnzimmerfenster und schreie Drohungen in Richtung der Wohnung. Zuvor habe der 37-Jährige bereits zahlreiche Drohung auf ihrer Mobilbox hinterlassen bzw. mittels SMS an sie gesandt, die sie jedoch ignorierte. Der Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen.