Ex-Frau in Wien-Leopoldstadt mit Messer bedroht

Ein 59-Jähriger hat am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt mit Gewalt versucht, seine Ex-Frau dazu zu bewesen, die vor einem Jahr geschiedene Ehe wieder aufzunehmen. Die Tochter des Paars kam der Mutter zur Hilfe.

Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war der Mann am Abend in die Wohnung der 45-Jährigen im Bereich Taborstraße in Wien-Leopoldstadt gekommen und hatte die Wiederaufnahme der Beziehung verlangt. Als sich die Frau weigerte, schlug der syrische Staatsbürger zu und verletzte das Opfer.