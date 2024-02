Ex-EU-Kommissar Fischler vor EU-Wahl: "Europa ist zur Zeit so wichtig wie noch nie"

"Man hat zu sehr den Orbans Europas die Bühne überlassen. Die muss zurückgewonnen werden", so Ex-EU-Kommissar Fischler am Montag.

Die gefühlte Distanz der Bevölkerung zur EU sei größer als die objektive, dies sei auch im Inland so. Bei der Kommunikation über EU-Themen sieht der der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP) bei einer Diskussion im Vorfeld der Europawahl im Haus der EU in Wien "sehr viel Luft nach oben".

Ex-EU-Kommissar Fischler: Kein direkter Austausch zwischen Bürgern und Europa

Der direkte Austausch mit den Bürgern über Europa sei sehr weit in die Ferne gerückt. Man könne den Menschen nicht verübeln, dass sie nicht viel über die EU wüssten, so Fischler. Dieser Trend sei seit der EU-Osterweiterung stärker geworden. Es sei klar, dass man auf die Frauen und auf die Jungen setzen müsse, um Europa voranzubringen, so der ehemalige EU-Kommissar. Frauen könnten besser gute Kompromisse schmieden als männliche Prinzipienreiter. Und unter den Jungen sei die Zustimmung zur EU laut Eurobarometer-Umfragen doppelt so groß wie unter den Alten.

"Europa ist zur Zeit so wichtig wie noch nie"

Fischler zufolge befindet sich die Europäische Union aber in einer schwierigen Lage in Hinblick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Diesbezüglich seien Dinge wahrgeworden, die so nie gewollt gewesen seien. "Es sollte uns klar sein, dass wir uns im Krieg befinden, und das schon seit zwei Jahren." Dieser Krieg sei näher an Wien als an Bregenz. Die großen Herausforderungen seien nur mehr international zu regeln. "Europa ist zur Zeit so wichtig wie noch nie", sagte Fischler.