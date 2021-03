Ex-Beamter nach Russland ausgeliefert

Heute wurde ein ehemaliger russischer Spitzenbeamter aus Österreich ausgeliefert. Das russische Innenministerium veröffentlichte Videoaufnahmen der Auslieferung aus Wien-Schwechat.

Schmiergeldvorwurf bei Renovierung der Eremitage

Russische Strafverfolger werfen M. vor, Kickbackzahlungen im Zusammenhang mit der Renovierung der Eremitage in St. Petersburg erhalten zu haben, und erwirkten 2018 gegen den damals in Spanien lebenden Ex-Beamten einen internationalen Haftbefehl. Auf Grundlage eines weiteren europäischen Haftbefehls aus Spanien, der sich auf einen Verdacht der Geldwäsche angeblich illegaler russischer Einkünfte bezog, war er im Herbst 2019 während einer medizinischen Behandlung in Österreich vorübergehend festgenommen worden. Seit damals hielt sich M. in Österreich auf, wo er am 19. Februar 2021 erneut festgenommen wurde, um seine Auslieferung nach Russland zu gewährleisten.