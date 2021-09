European Street Food Festival 2021: Das sind die Termine für Österreich

Das European Street Food Festival setzt mit der Anzahl der Food Stände und der Qualität der Speisen neue Maßstäbe. Das Festival sucht in Europa seinesgleichen. Es macht vom 25. bis 26. Juli wieder in Wien halt.

Weitere Stationen in Österreich:

Jochen Auer auch Produzent der Wildstyle & Tattoo Messe

Jochen Auer ist auch Produzent von Europas erfolgreichster Tattoo Show – der Wildstyle & Tattoo Messe und absoluter Profi was die Durchführung von Shows, Messen, Märkten und Festivals betrifft. Er ist mit seiner Wildstyle & Tattoo Messe mittlerweile seit 26 Jahren unterwegs.

Street Food Festival bietet internationale Köstlichkeiten

“Genuss aus aller Welt” ist der Untertitel des European Street Food Festivals. Dutzende Food Stände, Aussteller und Köche, Food-Trailer und Trucks aus aller Herren Länder laden zum Probieren der Köstlichkeiten aus aller Welt ein. Egal ob Asia, Thai, Indisch oder neuseeländisches Maori Steak, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Vegetarisch und Vegan, Cupcakes, Waffel, Crêpes oder auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den zahlreichen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und – wie bei „Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zubereitet. Dabei überrascht das Festival auch mit exotischen Gerichten und außergewöhnlichen Rezepten. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken.