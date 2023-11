Europawahl 2024: NEOS starten Prozess zur Listenerstellung

Das Jahr 2024 hat die EU-Wahl im Gepäck. Die NEOS starten kommende Woche den Prozess zur Erstellung der Liste für die Europawahl am 9. Juni.

Ab Dienstag (5. Dezember) kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger um einen Platz auf der pinken Liste bewerben, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Donnerstag. Die öffentliche Vorwahl findet von 15. bis 24. Jänner statt. Danach fixiert der Erweiterte Vorstand am 25. Jänner die Liste, am 27. Jänner wird bei einer Mitgliederversammlung in Vorarlberg final abgestimmt.

NEOS-Generalsekretär sieht in EU "Baustelle"

Die Europäische Union sei derzeit eine "Baustelle", und es gelte, sie besser zu machen, sagte Hoyos bei einer Pressekonferenz in der neuen "Neosphäre" am Wiener Heumarkt. Das Ziel der NEOS habe immer gelautet, die EU in Richtung "Vereinigte Staaten von Europa" zu entwickeln, dieses Ziel gelte weiterhin. Man müsse nicht nur in die Ukraine schauen, um zu erkennen, dass die wesentlichen Grundlagen für die Zukunft aktuell "gefährdeter sind denn je", sprach Hoyos die Grundfreiheiten, Demokratie und Sicherheit in Europa an.