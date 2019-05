Europawahl 2019: Die Kandidatenliste der ÖVP

Die ÖVP geht mit Othmar Karas als Spitzenkandidat in die EU-Wahl. Hier finden Sie die Kandidatenliste im Detail.

Othmar Karas geht als Spitzenkandidat für die ÖVP in die EU-Wahl. Auf Platz zwei kandidiert Staatssekretärin Karoline Edtstadler, auf Platz drei die Unternehmerin Angelika Winzig. Insgesamt stellen stehen 42 Personen auf der Liste zur EU-Wahl.

Die Kandidaten hinter Spitzenkandidat Othmar Karas

Auch bei dieser Europawahl wird Othmar Karas die ÖVP neuerlich als Spitzenkandidat in die Wahl führen. Dahinter folgt Innenstaatssekretärin Karoline Edtstadler. Sie soll als Vertreterin eines strengen Migrationskurses positioniert werden und mit ihrer Expertise am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof punkten. Dort war sie vor ihrem Wechsel in die Politik tätig. Die Nominierung von Edtstadler kam überraschend. Zuvor hatte sie noch öffentlich abgewunken und gemeint, dass sie erst vor einem Jahr aus Straßburg zurückgekommen sei.