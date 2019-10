"Europavox Vienna 2019" versammelt Europa in Wien

Freude schöner Götterfunken! Das Europavox Vienna 2019 bringt am 7. und 8. November 2019 zum bereits vierten Mal aufregende Bands aus ganz Europa nach Wien.

Zum zehnjährigen Jubiläum des Europavox-Festivals in Frankreich hatte man sich 2016 mit sechs Partnern aus ganz Europa zusammengetan und an einer Expansion des Projekts gefeilt. Mit dem Ziel, die musikalische Vielfalt des Kontinents abzubilden und zu fördern, wurden Satellitenfestivals in Athen, Bologna, Brüssel, Vilnius, Zagreb und im Wiener WUK auf die Beine gestellt und das in Clermont-Ferrand begonnene Projekt in weitere Städte getragen.